18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 22:44

Получали от 2000 до 20 000 долларов: пяти нардепам сообщили о подозрениях по делу о получении взяток за голосование

29 декабря 2025, 22:44
иллюстративное фото: из открытых источников
По данным правоохранителей, размер взятки составлял от 2000 до 20 000 долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ и САП.

Как говорится, организованная группа, в состав которой входили народные депутаты, могла быть создана до начала полномасштабного вторжения РФ.

Согласно распределенным ролям, часть участников отвечала за контроль и координацию других членов группы, информировала о проектах законов и постановлений, а также изменениях, которые нужно поддержать или наоборот отклонить. В то же время другие должны следовать указаниям, которые направлялись в специально созданную группу в мессенджере WhatsApp, рассказали правоохранители.

"Сумма определялась "показателем эффективности голосований", который зависел от количества поддержанных каждым конкретным парламентарием проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях", – говорится в сообщении.

Размер "вознаграждения" составлял от 2000 до 20 000 долларов. Причем, по меньшей мере, с лета 2025 года размер минимального "вознаграждения" вырос до 5000 долларов.

По данным следствия, депутаты получали "гонорары" каждый четверг в начале следующего месяца как лично, так и других участников группы.

Как сообщалось, в Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Ранее сообщалось, что в офисе народного депутата Юрия Киселя, который прослушивало НАБУ, члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. Благодаря прослушке были зафиксированы конфиденциальные контакты Киселя с многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
07 августа 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
