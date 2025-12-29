Получали от 2000 до 20 000 долларов: пяти нардепам сообщили о подозрениях по делу о получении взяток за голосование

иллюстративное фото: из открытых источников

По данным правоохранителей, размер взятки составлял от 2000 до 20 000 долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ и САП.

Как говорится, организованная группа, в состав которой входили народные депутаты, могла быть создана до начала полномасштабного вторжения РФ.

Согласно распределенным ролям, часть участников отвечала за контроль и координацию других членов группы, информировала о проектах законов и постановлений, а также изменениях, которые нужно поддержать или наоборот отклонить. В то же время другие должны следовать указаниям, которые направлялись в специально созданную группу в мессенджере WhatsApp, рассказали правоохранители.

"Сумма определялась "показателем эффективности голосований", который зависел от количества поддержанных каждым конкретным парламентарием проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях", – говорится в сообщении.

Размер "вознаграждения" составлял от 2000 до 20 000 долларов. Причем, по меньшей мере, с лета 2025 года размер минимального "вознаграждения" вырос до 5000 долларов.

По данным следствия, депутаты получали "гонорары" каждый четверг в начале следующего месяца как лично, так и других участников группы.

Как сообщалось, в Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Ранее сообщалось, что в офисе народного депутата Юрия Киселя, который прослушивало НАБУ, члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. Благодаря прослушке были зафиксированы конфиденциальные контакты Киселя с многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой.