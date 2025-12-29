22:02  28 грудня
Сильна негода паралізувала дороги Івано-Франківщини: рятувальники евакуювали 32 людей
22:37  28 грудня
"Хочу битися з ним": Усик підтвердив бій з Вайлдером у наступному році
16:04  28 грудня
Різанина у метро: у Києві на Контрактовій пасажир поранив двох людей під час конфлікту
29 грудня 2025, 00:46

Що обговорили Зеленський і Трамп: головні тези пресконференції

29 грудня 2025, 00:46
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели спільну пресконференцію, під час якої озвучили головні результати переговорів та ключові напрямки мирного плану

Про це пишуть ЗМІ, передає RegioNews.

Отже головні тези пресконференції:

  • Обговорено всі подробиці угоди: сторони просунулися вперед на 95%, хоча точних цифр не названо;
  • Спілкування між президентами продовжиться у понеділок, 29 грудня;
  • 20-пунктний мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки – на 100%;
  • Питання Донбасу поки що не розв'язано, але сторони близькі до компромісу;
  • Можливе використання референдуму для затвердження плану;
  • Трамп готовий приїхати в Україну, щоб звернутися до парламенту для підтримки угоди;
  • Зеленський сподівається на ухвалення усіх документів у січні;
  • Дональд Трамп зазначив: "Сьогодні я бачив дуже цікавого Путіна. Я вірю йому. Він хоче закінчити це";
  • Європа візьме на себе більшу частину гарантій безпеки України;
  • За словами Трампа, Росія може допомагати відбудовувати Україну та постачати електроенергію.

Як відомо, переговори двох лідерів тривали понад дві години. Після їх завершенння розпочалася відеоконференція з представниками європейських держав.

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч із українським колегою "чудовою" та заявив, що сторонам вдалося досягти значного прогресу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Як відомо, українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

