Фото: AP

Президент Украины отреагировал на заявления со стороны России, которые, по его словам, направлены на подрыв дипломатических усилий по завершению войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По его словам, Украина вместе с командой президента США Дональда Трампа работает над приближением мира, однако Россия пытается сорвать эти наработки. Президент подчеркнул, что с российской стороны прозвучали "очень опасные заявления", которые имеют целью оправдать дальнейшую агрессию против Украины.

Глава государства заявил, что российская сторона распространяет вымышленную информацию о якобы ударе по "какой-то резиденции российского диктатора". По его словам, это делается для того, чтобы создать повод для новых атак по Украине, в частности по столице.

"Типичная лживая тактика россиян", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также напомнил, что Россия уже наносила удары по Киеву, в частности по зданию Кабинета Министров Украины.

"Украина не предпринимает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Россия всегда предпринимает такие шаги. Это одно из многих вещей, которые нас отличают", – отметил Глава государства.

В итоге Президент подчеркнул важность международной реакции и призвал мир не оставаться в стороне, чтобы не допустить срыва движения к миру со стороны России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.