Зеленський заявив про підготовку документів щодо гарантій безпеки, відновлення та завершення війни

фото: Офіс Президента України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Детальна доповідь Рустема Умєрова та Андрія Гнатова за результатами зустрічей з американською командою. Продуктивно попрацювали з представниками Президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

"Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу", – додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Зеленського прокоментували можливу "мирну угоду" з РФ і заявили, що на наразі немає можливості укладення гарної мирної угоди із Кремлем.