Фото: Валерій Залужний/Facebook

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує на початку січня залишити дипломатичну посаду у Лондон й оголосити про повернення до Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Radio NV.

За даними джерел видання, наближених до Офісу президента, Залужний ще кілька тижнів тому під час візиту до Києва озвучив Володимиру Зеленському своє бажання про відставку.

Залужному пропонували різні варіанти – від посади прем’єра до голови Офісу президента, але тоді зацікавленості він не виявив.

За даними інших джерел, певний час Залужний розглядав можливість обійняти посаду посла у США або повернутися до обов'язків головнокомандувача ЗСУ, проте рішень щодо цього наразі немає. Співрозмовники додають, що питання про зміну посла у США зараз не розглядається.

"Ймовірно, Залужний хоче повернутись до Києва, він може оголосити про це вже 4−5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення", – зазначає одне з джерел.

Видання звернулося за коментарем до пресслужби посла України у Великій Британії, але відповіді поки немає.

Нагадаємо, раніше видання Intelligence Online написало, що у команді Залужного формують список до парламенту з прицілом на президентські вибори. За словами журналістів, представники Залужного зверталися до декількох високопоставлених військових чиновників з пропозицією увійти до його парламентського списку.