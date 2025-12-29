Суд продовжив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому
Печерський районний суд продовжив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Володимиру Кудрицькому
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".
Цього разу запобіжний захід обрали терміном на 1 місяць із можливістю внесення 7 мільйонів гривень застави.
Також Кудрицькому скасували заборону на виїзд із Києва, але залишили обов’язок носити електронний браслет.
Раніше ми повідомляли про те, що колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, якого заарештували 29 жовтня, вже вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 14 млн грн.
