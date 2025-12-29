15:44  29 грудня
29 грудня 2025, 16:49

Суд продовжив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому

29 грудня 2025, 16:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Печерський районний суд продовжив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Володимиру Кудрицькому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Цього разу запобіжний захід обрали терміном на 1 місяць із можливістю внесення 7 мільйонів гривень застави.

Також Кудрицькому скасували заборону на виїзд із Києва, але залишили обов’язок носити електронний браслет.

Раніше ми повідомляли про те, що колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, якого заарештували 29 жовтня, вже вийшов із СІЗО. За нього внесли заставу у розмірі 14 млн грн.

29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
