29 грудня 2025, 13:24

В Україні викрили схему незаконного заволодіння електроенергією на 168 млн грн

29 грудня 2025, 13:24
фото: Офіс Генерального прокурора
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом учасникам схеми заволодіння електричною енергією без її фактичної оплати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок злочинних дій "Укренерго" завдано шкоди на 168 млн грн.

"Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів ПрАТ "НЕК "Укренерго" (ч. 5 ст. 191 КК України). Відповідальній посадовій особі ПрАТ "НЕК "Укренерго" інкриміновано зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець умисно не застосував передбачені законодавством заходи реагування до електропостачальника.

Як зазначається, безпідставно було відпущено понад 82 тис. МВт·год електричної енергії, загальна вартість якої становить понад 168 млн грн, що спричинило матеріальну шкоду ПрАТ "НЕК "Укренерго" та призвело до тяжких наслідків.

Раніше у Міненерго розповіли про стан енергосистеми після вихідних. За даними відомства, попри постійні атаки, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою.

29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
