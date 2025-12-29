В Україні викрили схему незаконного заволодіння електроенергією на 168 млн грн

фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом учасникам схеми заволодіння електричною енергією без її фактичної оплати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок злочинних дій "Укренерго" завдано шкоди на 168 млн грн.

"Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів ПрАТ "НЕК "Укренерго" (ч. 5 ст. 191 КК України). Відповідальній посадовій особі ПрАТ "НЕК "Укренерго" інкриміновано зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець умисно не застосував передбачені законодавством заходи реагування до електропостачальника.

Як зазначається, безпідставно було відпущено понад 82 тис. МВт·год електричної енергії, загальна вартість якої становить понад 168 млн грн, що спричинило матеріальну шкоду ПрАТ "НЕК "Укренерго" та призвело до тяжких наслідків.

