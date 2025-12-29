Суд продлил меру пресечения эксглаве "Укрэнерго" Кудрицкому
Печерский районный суд продлил меру пресечения эксглаве "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".
В этот раз меру пресечения избрали сроком на 1 месяц с возможностью внесения 7 миллионов гривен залога.
Также Кудрицкому упразднили запрет на выезд из Киева, но оставили обязанность носить электронный браслет.
Ранее мы сообщали о том, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, арестованный 29 октября, уже вышел из СИЗО. За него внесли залог в размере 14 млн. грн.
