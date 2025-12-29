15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
29 декабря 2025, 16:49

Суд продлил меру пресечения эксглаве "Укрэнерго" Кудрицкому

29 декабря 2025, 16:49
иллюстративное фото: из открытых источников
Печерский районный суд продлил меру пресечения эксглаве "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

В этот раз меру пресечения избрали сроком на 1 месяц с возможностью внесения 7 миллионов гривен залога.

Также Кудрицкому упразднили запрет на выезд из Киева, но оставили обязанность носить электронный браслет.

Ранее мы сообщали о том, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, арестованный 29 октября, уже вышел из СИЗО. За него внесли залог в размере 14 млн. грн.

В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией на 168 млн грн
29 декабря 2025, 13:24
В Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после выходных
29 декабря 2025, 13:00
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после Рождества
26 декабря 2025, 13:28
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Зеленский отреагировал на заявления РФ о "ударе по резиденции": что сказал президент
29 декабря 2025, 18:20
Зеленский, Залужный, Буданов: названа тройка наиболее рейтинговых кандидатов в президенты
29 декабря 2025, 18:07
В Закарпатье семья с 6 детьми чуть не погибла в собственном доме
29 декабря 2025, 17:55
В Харьковской области мужчина зарезал соседа во время застолья
29 декабря 2025, 17:25
Заработали на еде для психоневрологического интерната: в Киеве чиновница получила подозрение
29 декабря 2025, 16:35
Стало известно, сколько времени нужно для возобновления энергетики Украины без российских атак
29 декабря 2025, 16:35
В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за еще один город
29 декабря 2025, 16:20
Нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде
29 декабря 2025, 15:59
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
29 декабря 2025, 15:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
