Стало известно, сколько украинцев доверяют ТЦК

Каждый третий гражданин Украины доверяет территориальным центрам комплектования (ТЦК), однако общий баланс доверия-недоверия остается отрицательным

Как передает RegioNews, об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Он отметил, что в украинском обществе четко различают военных, которые воюют, служат в тылу и работают в ТЦК, и отношение к этим группам существенно отличается.

"Доверие к тем, кто служит в ТЦК, не скажу, что крайне низко, это где-то около трети, это много, это больше, чем у Верховной Рады и судов вместе взятых", - отметил Антипович.

