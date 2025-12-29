13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
Стало известно, сколько украинцев доверяют ТЦК

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Каждый третий гражданин Украины доверяет территориальным центрам комплектования (ТЦК), однако общий баланс доверия-недоверия остается отрицательным

Как передает RegioNews, об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Он отметил, что в украинском обществе четко различают военных, которые воюют, служат в тылу и работают в ТЦК, и отношение к этим группам существенно отличается.

"Доверие к тем, кто служит в ТЦК, не скажу, что крайне низко, это где-то около трети, это много, это больше, чем у Верховной Рады и судов вместе взятых", - отметил Антипович.

Недавнее социологическое исследование показало, что 72% украинцев готовы одобрить мирный план с замораживанием фронта и гарантиями безопасности для Украины (без признания оккупированных территорий частью России).

