29 грудня 2025, 10:15

В Одесі затримали чоловіка, який поранив ножем військового ТЦК

29 грудня 2025, 10:15
Фото: з відкритих джерел
У неділю, 28 грудня, в Одесі затримали чоловіка, який напав на військовослужбовця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Під час проведення заходів з оповіщення у Пересипському районі міста представники ТЦК спілько з поліцейськими ідентифікували чоловіка, який на початку листопада цього року завдав ножового поранення військовослужбовцю ТЦК. Після скоєння злочину нападник тривалий час переховувався від правоохоронців.

Чоловік намагався втекти та чинив фізичний опір під час затримання. Його доставили до підрозділу Нацполіції для проведення слідчих дій.

"Напад на військовослужбовця під час виконання ним завдань в умовах воєнного стану є тяжким злочином. Кожен такий акт насильства отримає належну правову оцінку. Особи, які намагаються дестабілізувати ситуацію в тилу шляхом агресії проти військовослужбовців, мають усвідомлювати: відповідальність є невідворотною незалежно від часу, що минув з моменту вчинення злочину", – наголосили в ТЦК.

Нагадаємо, 25 грудня на Одещині у Білгород-Дністровському районному ТЦК помер чоловік – у нього стався серцевий напад після того, як його доправили для уточнення даних.

29 грудня 2025
