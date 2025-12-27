10:38  27 грудня
У Києві майже два десятки поранених через російську атаку
10:14  27 грудня
Росіяни окупували Мирноград на Донеччині
09:59  27 грудня
У Запорізькій області загинув командир відомого підрозділу
27 грудня 2025, 11:06

В Укренерго розповіли про стан енергетики після російської атаки

27 грудня 2025, 11:06
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок чергової атаки РФ в Україні знеструмлена значна кількість споживачів у столиці та області, також діють відключення на Чернігівщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії зазначили, що уночі та вранці росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київщину, під ударом опинились і енергетичні об’єкти в інших регіонах.

"Внаслідок атаки – знеструмлена значна кількість споживачів у столиці та області, також є відключені через бойові дії споживачі на Чернігівщині. Наразі ворожа атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з пошкодженням енергетичного обладнання – у Києві та області застосовані аварійні відключення. Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 27 грудня, станом на 9:30, воно було на 3,1% нижчим, ніж у цей час попередньої суботи – 20 грудня. Причина змін – знеструмлення значної кількості споживачів внаслідок ворожої атаки", – додали у компанії.

Раніше в Укренерго повідомили, як відключатимуть світло у суботу, 27 грудня. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
