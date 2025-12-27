В Укренерго розповіли про стан енергетики після російської атаки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок чергової атаки РФ в Україні знеструмлена значна кількість споживачів у столиці та області, також діють відключення на Чернігівщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії зазначили, що уночі та вранці росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київщину, під ударом опинились і енергетичні об’єкти в інших регіонах.

"Внаслідок атаки – знеструмлена значна кількість споживачів у столиці та області, також є відключені через бойові дії споживачі на Чернігівщині. Наразі ворожа атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація", – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з пошкодженням енергетичного обладнання – у Києві та області застосовані аварійні відключення. Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 27 грудня, станом на 9:30, воно було на 3,1% нижчим, ніж у цей час попередньої суботи – 20 грудня. Причина змін – знеструмлення значної кількості споживачів внаслідок ворожої атаки", – додали у компанії.

Раніше в Укренерго повідомили, як відключатимуть світло у суботу, 27 грудня. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.