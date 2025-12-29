Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 грудня ворог атакував Україну 25-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 15 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 21 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня російські військові атакували два райони на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих атак виникли пожежі.