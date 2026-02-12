17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 16:59

Бійці Держприкордонслужби показали, як знищують ворога на Харківщині

12 лютого 2026, 16:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Харківській області бійці комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону завдали чергових ударів по позиціях і складу окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, підрозділ продовжує системну бойову роботу, методично знищуючи ворога та зміцнюючи оборону України.

На відео – результати чергової операції: точні влучання по ворожих укріпленнях і логістичних об'єктах.

Раніше ми повідомляли про те, що українські прикордонники відбили штурм росіян на Харківщині. Місце бою не називається.

війна відео Харківська область втрати росіян ДПСУ
11 лютого 2026
07 серпня 2025
