Бійці Держприкордонслужби показали, як знищують ворога на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Харківській області бійці комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону завдали чергових ударів по позиціях і складу окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, підрозділ продовжує системну бойову роботу, методично знищуючи ворога та зміцнюючи оборону України.

На відео – результати чергової операції: точні влучання по ворожих укріпленнях і логістичних об'єктах.

Раніше ми повідомляли про те, що українські прикордонники відбили штурм росіян на Харківщині. Місце бою не називається.