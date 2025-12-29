В Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после выходных

иллюстративное фото: из открытых источников

На прошлой неделе враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. Несмотря на постоянные атаки, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг заместителя Министра энергетики Украины Николая Колесника о состоянии энергосистемы 29 декабря.

"Энергосистема получила одну массированную и более 43 прицельных атак, зафиксировано около 118 повреждений сетей. Четыре раза россия атаковала объекты группы "Нефтегаз", в частности Херсонскую ТЭЦ, которая является единственным источником тепла для города. Продолжается ликвидация последствий, одной работнице ТЭЦ оказывается медицинская помощь", – отметил он.

По словам Колесника, энергосистема Украины целостна и продолжает работать синхронно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления.

Он добавил, что аварийные бригады, технические службы и профильные подразделения работают в усиленном режиме.

Как сообщалось, зима 2025/26 годов будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Потребители могут оставаться до 15-20 часов без электроснабжения.