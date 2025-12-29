13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
11:14  29 декабря
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 13:00

В Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после выходных

29 декабря 2025, 13:00
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На прошлой неделе враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. Несмотря на постоянные атаки, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг заместителя Министра энергетики Украины Николая Колесника о состоянии энергосистемы 29 декабря.

"Энергосистема получила одну массированную и более 43 прицельных атак, зафиксировано около 118 повреждений сетей. Четыре раза россия атаковала объекты группы "Нефтегаз", в частности Херсонскую ТЭЦ, которая является единственным источником тепла для города. Продолжается ликвидация последствий, одной работнице ТЭЦ оказывается медицинская помощь", – отметил он.

По словам Колесника, энергосистема Украины целостна и продолжает работать синхронно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления.

Он добавил, что аварийные бригады, технические службы и профильные подразделения работают в усиленном режиме.

Как сообщалось, зима 2025/26 годов будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Потребители могут оставаться до 15-20 часов без электроснабжения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Минэнерго экономика энергетика война электроснабжение
РФ ночью запустила по Украине 25 дронов: ПВО обезвредила 21
29 декабря 2025, 08:33
РФ снова атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины
27 декабря 2025, 17:59
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергетики после российской атаки
27 декабря 2025, 11:06
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
В Винницкой области дед насиловал родную внучку: 57-летний мужчина предстанет перед судом
29 декабря 2025, 13:47
Стало известно, сколько украинцев доверяют ТЦК
29 декабря 2025, 13:43
В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией на 168 млн грн
29 декабря 2025, 13:24
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
29 декабря 2025, 13:20
Мобилизированный адвокат прорвал границу: пограничника Закарпатья оштрафовали
29 декабря 2025, 12:54
Снег и гололед в Украине: где на дорогах ограничили движение
29 декабря 2025, 12:36
Полтавец получил приговор за "слив" информации о мобилизации в Telegram
29 декабря 2025, 12:22
Обещали товар на экспорт: в Винницкой области мошенники украли у иностранца 36 тысяч долларов
29 декабря 2025, 12:20
На Курском направлении украинские пограничники ликвидировали группу окупантов и их укрытие
29 декабря 2025, 12:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »