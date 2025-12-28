15:32  27 грудня
28 грудня 2025, 16:50

Мінімальна пенсія в Україні у 2026 році може зрости до 25 000 грн

28 грудня 2025, 16:50
Фото: ілюстративне
Мінімальна пенсія для непрацездатних осіб в Україні може зрости майже в десять разів уже у 2026 році

Про це пише Судово-юридична газета, передає RegioNews.

В Україні пропонують підвищити мінімальну пенсію для непрацездатних громадян у 2026 році до 25 тис. гривень. Відповідний законопроєкт №14330 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо встановлення справедливого розміру мінімальної пенсії в Україні" опублікований на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає зміни до Закону про державний бюджет – у статті 7 пропонується замість 2 595 гривень встановити 25 000 гривень, а у статті 15 – збільшити обсяг перерахувань Національного банку України до бюджету з 146 млрд грн до 176 млрд грн. Відповідні корективи планують внести й до додатків №1 і №3.

У пояснювальній записці зазначено, що нинішня мінімальна пенсія не забезпечує навіть базових потреб, і метою законопроєкту є встановлення справедливого рівня виплат, достатнього для прожиття. Згідно з порівняльною таблицею, запропоноване підвищення майже в десять разів збільшує мінімальну пенсію для осіб, які втратили працездатність.

Фінансування змін передбачають за рахунок збільшених надходжень від НБУ, резервних фондів та міжнародної допомоги, без додаткового навантаження на інші статті бюджету. При цьому прожитковий мінімум для дітей і працездатних осіб залишиться без змін.

Нагадаємо, раніше відомий продюсер Ігор Кондратюк розповів, скільки отримує пенсії, проте живе переважно на накопичення з часів активної телевізійної кар'єри.

