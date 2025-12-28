Фото: иллюстративное

Минимальная пенсия для нетрудоспособных лиц в Украине может возрасти почти в десять раз уже в 2026 году

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Украине предлагается повысить минимальную пенсию для нетрудоспособных граждан в 2026 году до 25 тыс. гривен. Соответствующий законопроект №14330 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" по установлению справедливого размера минимальной пенсии в Украине" опубликован на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает изменения в Закон о государственном бюджете – в статье 7 предлагается вместо 2595 гривен установить 25000 гривен, а в статье 15 – увеличить объем перечислений Национального банка Украины в бюджет со 146 млрд грн до 176 млрд грн. Соответствующие коррективы планируют внести и в приложения №1 и №3.

В пояснительной записке указано, что нынешняя минимальная пенсия не обеспечивает даже базовые потребности, и целью законопроекта является установление справедливого уровня выплат, достаточного для проживания. Согласно сравнительной таблице, предложенное повышение почти в десять раз увеличивает минимальную пенсию для лиц, потерявших трудоспособность.

Финансирование изменений предусматривается за счет увеличенных поступлений от НБУ, резервных фондов и международной помощи, без дополнительной нагрузки на другие статьи бюджета. При этом прожиточный минимум для детей и трудоспособных лиц останется без изменений.

Напомним, ранее известный продюсер Игорь Кондратюк рассказал, сколько получает пенсии, однако живет преимущественно на накопления со времен активной телевизионной карьеры.