Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на електронну декларацію за минулий звітний рік Ирини Мудрої.

Заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра задекларувала заощадження майже $250 000, які зберігає за кордоном, у Тель-Авіві. Крім грошових активів, у її електронній декларації зазначені прикраси брендів Graff та Cartier, серед яких браслет із золота та ювелірні вироби з діамантами.

Минулого року Мудра отримала 800 000 гривень офіційної заробітної плати та додатково 60 000 гривень компенсації за державною програмою "Гроші ходять за дитиною". Її чоловік задекларував дохід у розмірі 2,5 млн гривень. Водночас частина її витрат на одяг і прикраси за пів року оцінюється ЗМІ більш ніж у $70 000 (2,9 млн грн).

Згідно з повідомленнями медіа, Ірина Мудра розглядається серед кандидатів на посаду міністра юстиції України. Серед інших претендентів називають віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

