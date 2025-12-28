Заступниця голови ОП Ірина Мудра задекларувала 250 тис дол заощаджень у Тель-Авіві
Заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра задекларувала значні закордонні заощадження та коштовності
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на електронну декларацію за минулий звітний рік Ирини Мудрої.
Заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра задекларувала заощадження майже $250 000, які зберігає за кордоном, у Тель-Авіві. Крім грошових активів, у її електронній декларації зазначені прикраси брендів Graff та Cartier, серед яких браслет із золота та ювелірні вироби з діамантами.
Минулого року Мудра отримала 800 000 гривень офіційної заробітної плати та додатково 60 000 гривень компенсації за державною програмою "Гроші ходять за дитиною". Її чоловік задекларував дохід у розмірі 2,5 млн гривень. Водночас частина її витрат на одяг і прикраси за пів року оцінюється ЗМІ більш ніж у $70 000 (2,9 млн грн).
Згідно з повідомленнями медіа, Ірина Мудра розглядається серед кандидатів на посаду міністра юстиції України. Серед інших претендентів називають віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.
