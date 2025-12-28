15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
28 грудня 2025, 11:55

Заступниця голови ОП Ірина Мудра задекларувала 250 тис дол заощаджень у Тель-Авіві

28 грудня 2025, 11:55
Фото: з відкритих джерел
Заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра задекларувала значні закордонні заощадження та коштовності

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на електронну декларацію за минулий звітний рік Ирини Мудрої.

Заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра задекларувала заощадження майже $250 000, які зберігає за кордоном, у Тель-Авіві. Крім грошових активів, у її електронній декларації зазначені прикраси брендів Graff та Cartier, серед яких браслет із золота та ювелірні вироби з діамантами.

Минулого року Мудра отримала 800 000 гривень офіційної заробітної плати та додатково 60 000 гривень компенсації за державною програмою "Гроші ходять за дитиною". Її чоловік задекларував дохід у розмірі 2,5 млн гривень. Водночас частина її витрат на одяг і прикраси за пів року оцінюється ЗМІ більш ніж у $70 000 (2,9 млн грн).

Згідно з повідомленнями медіа, Ірина Мудра розглядається серед кандидатів на посаду міністра юстиції України. Серед інших претендентів називають віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Нагадаємо, старша слідча Нацполіції Одеської області купила квартиру в київському ЖК бізнес-класу за 100 тисяч доларів, хоча ринкова вартість такого помешкання становить понад 300 тисяч.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
