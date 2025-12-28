15:32  27 грудня
28 грудня 2025, 16:17

Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі для зустрічі з Дональдом Трампом

28 грудня 2025, 16:17
Фото: 24 канал
У Маямі відбудеться зустріч Зеленського та Трампа, де обговорюватимуть ключові питання мирного плану для України

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі, де сьогодні запланована його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Основною темою переговорів стане мирний план, який передбачає обговорення територіальних питань та гарантій безпеки.

За інформацією з офіційних джерел, під час зустрічі лідери мають розглянути 20-пунктовий план, над яким спільно працювали Київ та Вашингтон. Зеленський заявив, що готовий підтримати 90% положень, проте деякі питання потребують узгодження на рівні керівників держав. Попередньо передбачалося, що зустріч відбудеться публічно.

Участь у переговорах разом із президентом України візьмуть представники уряду та Офісу президента. Серед них – Рустем Умеров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОПУ Олександр Бевз та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Правоохоронні та дипломатичні служби США забезпечують безпеку заходу, а українська сторона підкреслює готовність до конструктивного діалогу. Результати переговорів стануть відомі після завершення зустрічі, від їхнього змісту залежатиме подальший розвиток обговорення мирного плану.

Раніше повідомлялося, зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа раптово перенесли на дві години раніше – переговори відбудуться о 20:00 за місцевим часом, хоча причини коригування графіка офіційно не уточнювалися.

Раніше журналісти з'ясували, Володимир Зеленський планує на зустрічі з Дональдом Трампом усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

