27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
27 грудня
Росіяни окупували Мирноград на Донеччині
27 грудня
У Запорізькій області загинув командир відомого підрозділу
27 грудня 2025, 13:35

Зеленський вилетів до США на переговори із Трампом

27 грудня 2025, 13:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Володимир Зеленський вилетів на переговори із Дональдом Трампом, які пройдуть цієї неділі

Як передає RegioNews, про це він повідомив під час спілкування із журналістами.

"Так, зараз ми в літаку на шляху у Флориду, Сполучені Штати Америки. На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні", – повідомив Зеленський.

Як повідомлялось, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський має провести переговори з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Раніше Зеленський заявив, що готовий винести мирний план на референдум за умови 60 днів перемир’я. За його словами, референдум стане ключовим інструментом для громадян, щоб висловити свою позицію щодо майбутнього країни.

27 грудня 2025, 11:19
26 грудня 2025, 15:33
26 грудня 2025, 11:58
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Співробітники держохорони заважають працювати детективам НАБУ в Раді
27 грудня 2025, 14:05
Росіяни намагаються витіснити українських військових із Купʼянська
27 грудня 2025, 13:53
В Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати
27 грудня 2025, 12:46
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджена будівля одного із міністерств
27 грудня 2025, 12:41
На Одещині в ТЦК помер чоловік
27 грудня 2025, 12:16
Російська імперія продовжує існування у вигляді нинішньої РФ, але імперії не вічні
27 грудня 2025, 12:02
Сьогодні почнуть виплачувати Національний кешбек за 2 місяці
27 грудня 2025, 11:49
Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали"
27 грудня 2025, 11:34
Журналісти дізналися, що Зеленський хоче обговорити на зустрічі з Трампом
27 грудня 2025, 11:19
