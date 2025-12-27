Зеленський вилетів до США на переговори із Трампом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський вилетів на переговори із Дональдом Трампом, які пройдуть цієї неділі

Як передає RegioNews, про це він повідомив під час спілкування із журналістами.

"Так, зараз ми в літаку на шляху у Флориду, Сполучені Штати Америки. На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні", – повідомив Зеленський.

Як повідомлялось, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський має провести переговори з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Раніше Зеленський заявив, що готовий винести мирний план на референдум за умови 60 днів перемир’я. За його словами, референдум стане ключовим інструментом для громадян, щоб висловити свою позицію щодо майбутнього країни.