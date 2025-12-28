Фото: 24 канал

В Майами состоится встреча Зеленского и Трампа, где будут обсуждаться ключевые вопросы мирного плана для Украины

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами, где сегодня запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой переговоров станет мирный план, предусматривающий обсуждение территориальных вопросов и гарантий безопасности.

Согласно информации из официальных источников, во время встречи лидеры должны рассмотреть 20-точечный план, над которым совместно работали Киев и Вашингтон. Зеленский заявил, что готов поддержать 90% положений, однако некоторые вопросы нуждаются в согласовании на уровне глав государств. Предварительно предполагалось, что встреча состоится публично.

Участие в переговорах вместе с президентом Украины примут представители правительства и Офиса президента. Среди них Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник ОПУ Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Правоохранительные и дипломатические службы США обеспечивают безопасность мероприятия, а украинская сторона подчеркивает готовность к конструктивному диалогу. Результаты переговоров станут известны после завершения встречи, от их содержания будет зависеть дальнейшее развитие обсуждения мирного плана.

Ранее сообщалось, встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа внезапно перенесли на два часа раньше – переговоры состоятся в 20:00 по местному времени, хотя причины корректировки графика официально не уточнялись.

Ранее журналисты выяснили, Владимир Зеленский планирует на встрече с Дональдом Трампом устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности, по территориям Донецкой и Луганской областей.