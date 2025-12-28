15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
11:55  28 декабря
Заместитель председателя ОП Ирина Мудра задекларировала 250 тыс долл. сбережений в Тель-Авиве
12:10  28 декабря
В каждом селе могут появиться ТЦК: зарегистрирован соответствующий законопроект
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2025, 16:17

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с Дональдом Трампом

28 декабря 2025, 16:17
Читайте також українською мовою
Фото: 24 канал
Читайте також
українською мовою

В Майами состоится встреча Зеленского и Трампа, где будут обсуждаться ключевые вопросы мирного плана для Украины

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами, где сегодня запланирована его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой переговоров станет мирный план, предусматривающий обсуждение территориальных вопросов и гарантий безопасности.

Согласно информации из официальных источников, во время встречи лидеры должны рассмотреть 20-точечный план, над которым совместно работали Киев и Вашингтон. Зеленский заявил, что готов поддержать 90% положений, однако некоторые вопросы нуждаются в согласовании на уровне глав государств. Предварительно предполагалось, что встреча состоится публично.

Участие в переговорах вместе с президентом Украины примут представители правительства и Офиса президента. Среди них Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник ОПУ Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Правоохранительные и дипломатические службы США обеспечивают безопасность мероприятия, а украинская сторона подчеркивает готовность к конструктивному диалогу. Результаты переговоров станут известны после завершения встречи, от их содержания будет зависеть дальнейшее развитие обсуждения мирного плана.

Ранее сообщалось, встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа внезапно перенесли на два часа раньше – переговоры состоятся в 20:00 по местному времени, хотя причины корректировки графика официально не уточнялись.

Ранее журналисты выяснили, Владимир Зеленский планирует на встрече с Дональдом Трампом устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности, по территориям Донецкой и Луганской областей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
переговоры Майами мирный план Зеленский Владимир Дональд Трамп США встреча
Объявлено перемирие: МАГАТЭ сообщает о паузе в боевых действиях на территории ЗАЭС
28 декабря 2025, 14:30
Встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа внезапно перенесли: что известно
28 декабря 2025, 08:58
Зеленский вылетел в США на переговоры с Трампом
27 декабря 2025, 13:35
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Резня в метро: в Киеве на Контрактовой пассажир ранил двух человек во время конфликта
28 декабря 2025, 16:04
В Ивано-Франковской области перевернулся пассажирский автобус: один человек погиб и 8 травмированы
28 декабря 2025, 15:00
Объявлено перемирие: МАГАТЭ сообщает о паузе в боевых действиях на территории ЗАЭС
28 декабря 2025, 14:30
На Днепропетровщине в результате атак ранены двое мужчин, повреждены почти десять домов
28 декабря 2025, 14:00
Трагедия на водоеме в Черниговской области: мужчина погиб, провалившись под лед
28 декабря 2025, 13:45
На Черниговщине в результате обстрелов ранена 77-летняя женщина
28 декабря 2025, 13:00
В Киеве сотрудники ТЦК при проверке документов применили газовый баллончик и электрошокер
28 декабря 2025, 12:50
В каждом селе могут появиться ТЦК: зарегистрирован соответствующий законопроект
28 декабря 2025, 12:10
Заместитель председателя ОП Ирина Мудра задекларировала 250 тыс долл. сбережений в Тель-Авиве
28 декабря 2025, 11:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »