На Херсонщині чоловік підірвався на міні "пелюстка"
В середу, 11 лютого, близько 23:00 на ворожій міні підірвався житель селища Антонівка Херсонського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.
Чоловік наступив на "пелюстку". Внаслідок вибуху він отримав вибухову травму та рвану рану лівої стопи.
Зазначається, що 56-річного постраждалого госпіталізували.
Нагадаємо, впродовж 11 лютого під ворожим терором перебували 37 населених пунктів Херсонської області. Через російські удари дістали поранення 8 людей.
11 лютого 2026
