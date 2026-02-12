08:08  12 лютого
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
Комбінована атака по Дніпру: серед поранених – немовля та 4-річна дитина
На Київщині легковик влетів у дерево: травмувалися водій та пасажирка
12 лютого 2026, 08:25

На Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

Фото: поліція
Під час чергового обстрілу України ворожа ракета впала в одному із населених пунктів Полтавської області. Вона не вибухнула

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ракета впала на території приватного господарства.

Вибухотехніки встановили, що це російська авіаційна ракета Х-101. Її бойова частина не здетонувала при падінні, тому становила велику небезпеку для людей.

На Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101

Із дотриманням заходів безпеки фахівці знешкодили боєприпас, після чого транспортували його на спецмайданчик для знищення шляхом підриву.

Нагадаємо, 4 лютого у Запоріжжі знешкодили російський дрон "Молнія", який застряг в дротах над дорогою і не здетонував.

