Фото: поліція

Під час чергового обстрілу України ворожа ракета впала в одному із населених пунктів Полтавської області. Вона не вибухнула

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ракета впала на території приватного господарства.

Вибухотехніки встановили, що це російська авіаційна ракета Х-101. Її бойова частина не здетонувала при падінні, тому становила велику небезпеку для людей.

Із дотриманням заходів безпеки фахівці знешкодили боєприпас, після чого транспортували його на спецмайданчик для знищення шляхом підриву.

Нагадаємо, 4 лютого у Запоріжжі знешкодили російський дрон "Молнія", який застряг в дротах над дорогою і не здетонував.