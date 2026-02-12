Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 12 лютого РФ атакувала Україну 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 219 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 150 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки удару – Київ, Харків, Дніпро, Одеса.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 213 повітряних цілей:

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 14 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, в ніч на 12 січня росіяни атакували велику підстанцію на Одещині. Руйнування на обʼєкті значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу.