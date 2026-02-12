РФ вночі запустила по Україні 24 "Іскандери" та понад 200 БпЛА: як відпрацювала ППО
У ніч на 12 лютого РФ атакувала Україну 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 219 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 150 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Основні напрямки удару – Київ, Харків, Дніпро, Одеса.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо, станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 213 повітряних цілей:
- 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
- одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 14 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, в ніч на 12 січня росіяни атакували велику підстанцію на Одещині. Руйнування на обʼєкті значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу.