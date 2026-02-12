11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
11:40  12 лютого
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
08:08  12 лютого
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 09:45

РФ вночі запустила по Україні 24 "Іскандери" та понад 200 БпЛА: як відпрацювала ППО

12 лютого 2026, 09:45
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 12 лютого РФ атакувала Україну 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також 219 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 150 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основні напрямки удару – Київ, Харків, Дніпро, Одеса.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 213 повітряних цілей:

  • 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 197 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 14 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Атака на Україну 12 лютого 2026 року

Нагадаємо, в ніч на 12 січня росіяни атакували велику підстанцію на Одещині. Руйнування на обʼєкті значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО ракетний удар безпілотники
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Сибіга про дискваліфікацію Гераскевича: це момент ганьби МОК
12 лютого 2026, 13:42
Міського голову Світловодська поновили на посаді, але його вже мобілізували
12 лютого 2026, 13:24
Скандал на Прикарпатті: поліцейський обманом привласнив 2,7 млн грн родини загиблої захисниці
12 лютого 2026, 13:08
Виплати за мертвих: в Україні викрили командирів, які "заробили" мільйони
12 лютого 2026, 12:55
На Сумщині розшукали чоловіка, який місяць ґвалтував 13-річну дівчинку та переховувався від суду
12 лютого 2026, 12:49
5 тисяч "зеленими" за інвалідність: на Харківщині викрили лікарку на хабарях
12 лютого 2026, 12:45
Під Гуляйполем офіцер РФ наказав розстрілювати українських військовополонених
12 лютого 2026, 12:27
Велика Британія посилює підтримку Києва: півмільярда фунтів на ППО
12 лютого 2026, 12:05
Масове недомагання у Раді: депутати скаржаться на високу температуру та розлади
12 лютого 2026, 11:40
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
12 лютого 2026, 11:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »