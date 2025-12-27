15:32  27 декабря
27 декабря 2025, 18:18

Буданов спрогнозировал дату окончания войны в Украине

27 декабря 2025, 18:18
иллюстративное фото: из открытых источников
В начале 2026 года можно добиться мира в Украине. Это будет оптимальный период

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, которое он дал изданию "Суспільне".

По его мнению, в феврале 2026 года откроется окно для реальной возможности достичь соглашения по прекращению войны в Украине.

"Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-то добиться. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам в качестве вывода уже даю", – заявил Буданов.

Ранее Буданов прокомментировал заключение мира с РФ по плану США и заявил, что "оптимистично настроен" по мирному процессу. Он лично участвует в мирных переговорах.

