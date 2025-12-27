В Україні знімають командирів відразу двох бригад: названа причина

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після втрати Сіверська на Донеччині знімають командирів 54-ї та 10-ї бригад

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

За даними видання, із посад знімають командира 54-ї окремої механізованої бригади, полковника Олексія Коновала – 54-та тримала оборону в самому місті, та командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полковника Володимира Потєшкіна – 10-та стояла південніше Сіверська.

Причина звільнення полягає в неправдивих доповідях командування обох бригад – вони звітували про наявність позицій у своїх смугах відповідальності, на яких насправді вже тривалий час не було особового складу.

Нагадаємо, нещодавно українські війська із важкими боями покинули Сіверськ на Донеччині. Таке рішення було прийнято, щоб зберегти життя особового складу.