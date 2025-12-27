15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
UA | RU
UA | RU
27 грудня 2025, 15:07

В Україні знімають командирів відразу двох бригад: названа причина

27 грудня 2025, 15:07
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Після втрати Сіверська на Донеччині знімають командирів 54-ї та 10-ї бригад

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Українська правда".

За даними видання, із посад знімають командира 54-ї окремої механізованої бригади, полковника Олексія Коновала – 54-та тримала оборону в самому місті, та командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полковника Володимира Потєшкіна – 10-та стояла південніше Сіверська.

Причина звільнення полягає в неправдивих доповідях командування обох бригад – вони звітували про наявність позицій у своїх смугах відповідальності, на яких насправді вже тривалий час не було особового складу.

Нагадаємо, нещодавно українські війська із важкими боями покинули Сіверськ на Донеччині. Таке рішення було прийнято, щоб зберегти життя особового складу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область ЗСУ Сили оборони війна командир
Росіяни окупували Мирноград на Донеччині
27 грудня 2025, 10:14
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
26 грудня 2025, 21:21
Правоохоронці перекрили канал відправки жінок з Донеччини для сексуальної експлуатації до Польщі
26 грудня 2025, 10:57
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
27 грудня 2025, 15:32
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
27 грудня 2025, 14:34
Співробітники держохорони заважають працювати детективам НАБУ в Раді
27 грудня 2025, 14:05
Росіяни намагаються витіснити українських військових із Купʼянська
27 грудня 2025, 13:53
Зеленський вилетів до США на переговори із Трампом
27 грудня 2025, 13:35
В Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати
27 грудня 2025, 12:46
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджена будівля одного із міністерств
27 грудня 2025, 12:41
На Одещині в ТЦК помер чоловік
27 грудня 2025, 12:16
Російська імперія продовжує існування у вигляді нинішньої РФ, але імперії не вічні
27 грудня 2025, 12:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »