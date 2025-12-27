10:38  27 грудня
27 грудня 2025, 09:26

У Генштабі назвали втрати РФ за добу

27 грудня 2025, 09:26
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Розпочалася 1403-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За цей час росіяни втратили понад 1,2 млн бійців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу Збройних Сил України.

Отже, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб
  • танків – 11 464 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од.
  • артилерійських систем – 35 542 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 579 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 264 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од.
  • крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од.
  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, війна з Росією обійшлася Україні у 800 млрд доларів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

