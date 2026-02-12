Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після масованої атаки вночі 12 лютого, внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах", – йдеться у повідомленні.

Комунальники працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки.

Крім того, без опалення також залишаються понад 1100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів.

"Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого внаслідок російської атаки у Києві зазнала пошкоджень житлова забудова в Дарницькому та Дніпровському районах. Відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку.