Двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки на Київ

Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали двоє людей
Вночі 12 лютого російські війська прицільно били по Лівому березі столиці – пошкоджені авто та житлові будинки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки, в одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника.
Відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку.
Слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські та профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів.
Ліквідація наслідків повітряної атаки триває.
Нагадаємо, у ніч на 12 лютого внаслідок російської атаки у Києві зазнала пошкоджень житлова забудова в Дарницькому та Дніпровському районах. Раніше повідомлялося про одного постраждалого.
