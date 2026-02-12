Двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки на Київ

Фото: поліція

Вночі 12 лютого російські війська прицільно били по Лівому березі столиці – пошкоджені авто та житлові будинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки, в одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки вилучили реактивний двигун безпілотника.

Відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку.

Слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські та профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів.

Ліквідація наслідків повітряної атаки триває.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого внаслідок російської атаки у Києві зазнала пошкоджень житлова забудова в Дарницькому та Дніпровському районах. Раніше повідомлялося про одного постраждалого.