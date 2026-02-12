08:08  12 лютого
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
07:31  12 лютого
Комбінована атака по Дніпру: серед поранених – немовля та 4-річна дитина
08:13  12 лютого
На Київщині легковик влетів у дерево: травмувалися водій та пасажирка
12 лютого 2026, 08:35

У ДСНС показали наслідки атаки російських безпілотників на Одесу

12 лютого 2026, 08:35
Фото: ДСНС
Вночі 12 лютого Одеса здригалася від вибухів. РФ здійснила масовану атаку дронами, цілячись у житлові квартали та цивільну інфраструктуру, також пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок російських ударів БпЛА пошкоджена житлова 9-поверхівка, виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили вогонь на верхніх поверхах.

Крім того, через ворожу атаку пошкоджена енергетична інфраструктура, виникли пожежі в торговельних павільйонах на ринку та в супермаркеті. Вибиті вікна у навколишніх будівлях, пошкоджені автівки.

Вогнеборці працювали в надважких умовах – гасіння пожеж переривали повторні сигнали тривоги.

Попередньо, постраждала одна людина. Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям, які опинилися в епіцентрі подій.

Для ліквідації наслідків від ДСНС залучались 58 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки в Одесі зафіксовані пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

