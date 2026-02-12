Фото: ДСНС

Вночі 12 лютого Одеса здригалася від вибухів. РФ здійснила масовану атаку дронами, цілячись у житлові квартали та цивільну інфраструктуру, також пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура

Про це інформує RegioNews.

Внаслідок російських ударів БпЛА пошкоджена житлова 9-поверхівка, виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили вогонь на верхніх поверхах.

Крім того, через ворожу атаку пошкоджена енергетична інфраструктура, виникли пожежі в торговельних павільйонах на ринку та в супермаркеті. Вибиті вікна у навколишніх будівлях, пошкоджені автівки.

Вогнеборці працювали в надважких умовах – гасіння пожеж переривали повторні сигнали тривоги.

Попередньо, постраждала одна людина. Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям, які опинилися в епіцентрі подій.

Для ліквідації наслідків від ДСНС залучались 58 рятувальників та 16 одиниць техніки.

