На Львівщині судитимуть чоловіка за контрабанду техніки та парфумів на 30 млн грн

Справа на 30 мільйонів: на Львівщині судитимуть контрабандиста телефонів та вейпів
Правоохоронці завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо мешканця Львівщини, який намагався незаконно завезти в Україну великі партії товарів
Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
Через пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" чоловік перевіз:
- в одному випадку – мобільні телефони відомих світових брендів та парфумерію на 17 млн грн;
- другий факт контрабанди – рідини для електронних сигарет на 13 млн грн.
Весь товар фігурант ховав від митного контролю та не вказував у деклараціях.
Чоловікові інкримінують незаконне переміщення товарів через кордон у великих розмірах (ч. 2 ст. 201-3 та ч. 2 ст. 201-4 ККУ).
Нагадаємо, раніше на Львівщині чоловік намагався провезти через кордон партію IPhone під виглядом вживаного одягу. Вартість гаджетів становить близько 2 млн гривень.
