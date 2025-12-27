Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали"
РФ у суботу, 27 грудня, здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши майже півтисячі ударних дронів, зокрема «Шахеди», а також майже півсотні ракет, включно з «Кинджалами»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на президента Володимира Зеленського.
За його словами, основною мішенню атаки став Київ. Росіяни атакували енергетичні об’єкти та цивільна інфраструктура. У столиці є влучання та пошкоджені житлові будинки, під завалами одного з них рятувальники шукають людину.
Зеленський наголосив, що замість відповідей на міжнародні пропозиції щодо завершення війни Росія говорить мовою ракет і дронів.
Раніше у Генштабі назвали втрати РФ за останню добу. За 1403 днів війни росіяни втратили понад 1,2 млн бійців.
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
