Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РФ у суботу, 27 грудня, здійснила черговий масований удар по Україні, застосувавши майже півтисячі ударних дронів, зокрема «Шахеди», а також майже півсотні ракет, включно з «Кинджалами»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на президента Володимира Зеленського.

За його словами, основною мішенню атаки став Київ. Росіяни атакували енергетичні об’єкти та цивільна інфраструктура. У столиці є влучання та пошкоджені житлові будинки, під завалами одного з них рятувальники шукають людину.

Зеленський наголосив, що замість відповідей на міжнародні пропозиції щодо завершення війни Росія говорить мовою ракет і дронів.

Раніше у Генштабі назвали втрати РФ за останню добу. За 1403 днів війни росіяни втратили понад 1,2 млн бійців.