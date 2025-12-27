12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
10:14  27 декабря
Россияне оккупировали Мирноград в Донецкой области
09:59  27 декабря
В Запорожской области погиб командир известного подразделения
27 декабря 2025, 11:34

Россия выпустила по Украине 500 дронов и около 40 ракет, включая "Кинжалы"

27 декабря 2025, 11:34
иллюстративное фото: из открытых источников
РФ в субботу, 27 декабря, нанесла очередной массированный удар по Украине, применив почти полтысячи ударных дронов, в частности «Шахеды», а также почти полсотни ракет, включая «Кинжалы»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По его словам, основной целью атаки стал Киев. Россияне атаковали энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. В столице есть попадания и поврежденные жилые дома, под завалами одного из них спасатели ищут человека.

Зеленский подчеркнул, что вместо ответов на международные предложения по завершению войны Россия говорит на языке ракет и дронов.

Ранее в Генштабе назвали потери РФ за последние сутки. За 1403 дня войны россияне потеряли более 1,2 млн бойцов.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
