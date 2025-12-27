Россия выпустила по Украине 500 дронов и около 40 ракет, включая "Кинжалы"

иллюстративное фото: из открытых источников

РФ в субботу, 27 декабря, нанесла очередной массированный удар по Украине, применив почти полтысячи ударных дронов, в частности «Шахеды», а также почти полсотни ракет, включая «Кинжалы»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По его словам, основной целью атаки стал Киев. Россияне атаковали энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. В столице есть попадания и поврежденные жилые дома, под завалами одного из них спасатели ищут человека.

Зеленский подчеркнул, что вместо ответов на международные предложения по завершению войны Россия говорит на языке ракет и дронов.

Ранее в Генштабе назвали потери РФ за последние сутки. За 1403 дня войны россияне потеряли более 1,2 млн бойцов.