12 лютого 2026, 07:23

Мер Харкова звернувся до Шмигаля та "Укренерго" через тривалі відключення світла

12 лютого 2026, 07:23
Фото: з відкритих джерел
Мер Харкова Ігор Терехов поскаржився міністру енергетики Денису Шмигалю та "Укренерго" на жорсткі відключення електроенергії у місті

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

Терехов закликав переглянути умови графіків відключень та максимально скоротити час без світла.

За його словами, Харків, як прифронтове місто, уже четверту зиму живе під постійними атаками, а енергетична інфраструктура зазнала безпрецедентних руйнувань.

Після обстрілу 3 лютого близько 900 будинків залишилися без опалення. Міський голова наголосив, що обіцяні обмеження відключень до 4 годин порушуються, і електроенергія вимикається по 15-19 годин на добу.

Через це у місті зупиняються насоси, зростають ризики для систем водо- та теплопостачання, а мешканці не можуть обігріти свої домівки.

Терехов висунув вимоги до міністерства енергетики:

  • переглянути тривалість та принципи графіків відключень для Харкова;
  • максимально скоротити час знеструмлення;
  • публічно пояснити логіку ухвалених рішень.

"Ми робимо все, щоб у місті було тепло й вода, і маємо право розраховувати на таку ж відповідальність у відповідь", – додав мер.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, нещодавні атаки РФ на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України. Деякі об'єкти не зможуть відновити навіть до початку наступного опалювального сезону.

Читайте також: Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців

