Мер Харкова звернувся до Шмигаля та "Укренерго" через тривалі відключення світла
Мер Харкова Ігор Терехов поскаржився міністру енергетики Денису Шмигалю та "Укренерго" на жорсткі відключення електроенергії у місті
Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.
Терехов закликав переглянути умови графіків відключень та максимально скоротити час без світла.
За його словами, Харків, як прифронтове місто, уже четверту зиму живе під постійними атаками, а енергетична інфраструктура зазнала безпрецедентних руйнувань.
Після обстрілу 3 лютого близько 900 будинків залишилися без опалення. Міський голова наголосив, що обіцяні обмеження відключень до 4 годин порушуються, і електроенергія вимикається по 15-19 годин на добу.
Через це у місті зупиняються насоси, зростають ризики для систем водо- та теплопостачання, а мешканці не можуть обігріти свої домівки.
Терехов висунув вимоги до міністерства енергетики:
- переглянути тривалість та принципи графіків відключень для Харкова;
- максимально скоротити час знеструмлення;
- публічно пояснити логіку ухвалених рішень.
"Ми робимо все, щоб у місті було тепло й вода, і маємо право розраховувати на таку ж відповідальність у відповідь", – додав мер.
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, нещодавні атаки РФ на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України. Деякі об'єкти не зможуть відновити навіть до початку наступного опалювального сезону.
