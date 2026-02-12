Фото: ОВА

Внаслідок нічної атаки в Одесі зафіксовані пошкодження цивільної та критичної інфраструктури

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Постраждав один чоловік – йому надали меддопомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури, де сталася пожежа. Також пошкоджений 9-поверховий будинок: зруйнована фасадна стіну та дах, виникло загоряння на верхньому поверсі. Психологи ДСНС на місці надали допомогу 23 мешканцям.

Суттєвих пошкоджень зазнала торговельна інфраструктура: вогнем охопило павільйони на одному з ринків міста та пошкоджена будівля супермаркету.

Комунальні служби вже ліквідували наслідки атаки, розчистили території та закрили віконні отвори плівкою. Розгорнуто оперативний штаб, де мешканці постраждалих будинків можуть отримати всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого внаслідок російської атаки у Києві зазнала пошкоджень житлова забудова в Дарницькому та Дніпровському районах столиці.