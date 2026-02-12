Армія РФ за добу майже 650 разів вдарила по Запорізькій області
Впродовж 11 лютого російські окупанти завдали 636 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Війська РФ здійснили 24 авіаційні удари по Григорівці, Веселянці, Юліївці, Новоолександрівці, Любицькому, Лісному, Барвінівці, Таврійському, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Воздвижівці, Чарівному, Гіркому, Загірному.
- 408 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Юрківку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Білогір’я, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Добропілля, Привільне.
- 6 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне, Нове Запоріжжя.
- 198 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Староукраїнці, Цвітковому, Варварівці, Добропіллю.
До поліції надійшли 87 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури.
На щастя, мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо, 11 лютого росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині. Внаслідок ворожого удару загорілися приміщення депо та вагон.
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
РФ вночі запустила по Україні 24 "Іскандери" та понад 200 БпЛА: як відпрацювала ППО
12 лютого 2026, 09:45Справа на 30 мільйонів: на Львівщині судитимуть контрабандиста телефонів та вейпів
12 лютого 2026, 09:36Українські військові запустили флешмоб на підтримку скелетоніста Гераскевича
12 лютого 2026, 09:33У Києві після нічної атаки ще майже 2600 будинків залишилися без опалення
12 лютого 2026, 09:19Росіяни атакували велику підстанцію на Одещині: йде розбір завалів
12 лютого 2026, 09:08Про вибори і референдум у травні
12 лютого 2026, 08:59Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали двоє людей
12 лютого 2026, 08:57На Херсонщині чоловік підірвався на міні "пелюстка"
12 лютого 2026, 08:46У ДСНС показали наслідки атаки російських безпілотників на Одесу
12 лютого 2026, 08:35На Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
12 лютого 2026, 08:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України