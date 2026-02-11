22:57  11 лютого
У центрі Києва пролунав потужний вибух
22:39  11 лютого
РФ вдарила по магазину на Харківщині, коли там було багато людей
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 22:39

РФ вдарила по магазину на Харківщині, коли там було багато людей

11 лютого 2026, 22:39
Читайте также на русском языке
фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

Росіяни завдали удару по магазину в місті Барвінкове Харківської області. Наразі відомо про сімох постраждалих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Харківської області.

"11 лютого близько 18:35 війська рф здійснили обстріл міста Барвінкове Ізюмського району. Унаслідок влучання загорівся двоповерховий магазин", – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють екстрені служби, поліцейські надають допомогу постраждалим та документують наслідки ворожої атаки.

За фактом воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, 10 лютого російські військові завдали удару по селищу Золочів Богодухівського району на Харківщині. Через російську атаку сталася пожежа на АЗС.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна поліція магазин Харківська область атака
Били на допиті та тримали в неволі: на Харківщині ідентифікували фсбшника, який катував місцевого жителя
11 лютого 2026, 16:55
На Харківщині окупанти атакували маршрутку
11 лютого 2026, 13:45
На Харківщині аферисти вкрали у військового мільйон
11 лютого 2026, 11:30
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Сирський розповів, як українським військовим вдається стримувати ворога на фронті
11 лютого 2026, 23:18
У центрі Києва пролунав потужний вибух
11 лютого 2026, 22:57
РФ і США, говорячи про вибори в Україні, сподіваються, що Зеленський більше не буде президентом
11 лютого 2026, 22:29
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56
На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55
"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40
Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22
На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
У Херсоні на АЗС вибухнула вантажівка
11 лютого 2026, 20:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »