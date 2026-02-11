РФ вдарила по магазину на Харківщині, коли там було багато людей
Росіяни завдали удару по магазину в місті Барвінкове Харківської області. Наразі відомо про сімох постраждалих
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Харківської області.
"11 лютого близько 18:35 війська рф здійснили обстріл міста Барвінкове Ізюмського району. Унаслідок влучання загорівся двоповерховий магазин", – йдеться у повідомленні.
На місці події працюють екстрені служби, поліцейські надають допомогу постраждалим та документують наслідки ворожої атаки.
За фактом воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Як повідомлялось, 10 лютого російські військові завдали удару по селищу Золочів Богодухівського району на Харківщині. Через російську атаку сталася пожежа на АЗС.
