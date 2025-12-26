Стало відомо, які гарантії США запропонували Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сполучені Штати хочуть надати Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

За словами українського лідера, більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже узгоджено й оформлено у вигляді 5 документів, хоча може бути додано й шостий.

Зеленський зазначив, що залишаються деякі "технічні моменти" для подальшого обговорення. Зокрема йдеться про термін дії угоди про гарантії безпеки.

За словами Володимира Зеленського, і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію у свої законодавчі органи.

Нагадаємо, днями Зеленський заявив, що мирну угоду з 20 пунктів можуть винести на затвердження Верховної Ради або на всеукраїнський референдум.