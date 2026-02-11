У центрі Києва пролунав потужний вибух
Увечері 11 лютого в Голосіївському районі вибухнув автомобіль. Наразі поліція зʼясовує всі обставини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на столичну поліцію.
"У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль – поліція зʼясовує всі обставини", – йдеться у повідомленні.
На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби.
"Інформація щодо потерпілих встановлюється", – додали у поліції.
Нагадаємо, в Києві судили агентів РФ, які планували теракт. Зловмисники готували вибух у центрі столиці.
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
