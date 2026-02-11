У центрі Києва пролунав потужний вибух

фото із соцмереж

Увечері 11 лютого в Голосіївському районі вибухнув автомобіль. Наразі поліція зʼясовує всі обставини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на столичну поліцію.

"У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль – поліція зʼясовує всі обставини", – йдеться у повідомленні.

На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби.

"Інформація щодо потерпілих встановлюється", – додали у поліції.

