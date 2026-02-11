22:57  11 лютого
У центрі Києва пролунав потужний вибух
22:39  11 лютого
РФ вдарила по магазину на Харківщині, коли там було багато людей
15:50  11 лютого
Сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова
11 лютого 2026, 22:57

У центрі Києва пролунав потужний вибух

11 лютого 2026, 22:57
фото із соцмереж
Увечері 11 лютого в Голосіївському районі вибухнув автомобіль. Наразі поліція зʼясовує всі обставини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на столичну поліцію.

"У Києві в Голосіївському районі вибухнув автомобіль – поліція зʼясовує всі обставини", – йдеться у повідомленні.

На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби.

"Інформація щодо потерпілих встановлюється", – додали у поліції.

Нагадаємо, в Києві судили агентів РФ, які планували теракт. Зловмисники готували вибух у центрі столиці.

Київ вибух поліція події авто фото
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
