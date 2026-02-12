Вбивство п'ятьох на Рівненщині: підозрюваного арештували без права застави

Фото: Національна поліція

На Рівненщині суд обрав запобіжний захід 72-річному уродженцю Донеччини, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох осіб

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою.

За даними слідства, підозрюваний пояснив поліцейським, що вчинив злочин через неприязні відносини із загиблими. Свою провину він визнає повністю. Правоохоронці також зазначають, що на момент скоєння злочину чоловік був тверезий.

Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив йому про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб.

Судове засідання відбулося 11 лютого у Дубенському міськрайонному суді. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Відповідно до санкції статті, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 10 лютого о 4-й ранку до поліції надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де проживають переселенці з тимчасово окупованих територій. На місці події поліцейські виявили п'ятьох загиблих – трьох жінок і двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті.