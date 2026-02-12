08:08  12 лютого
Гераскевич відмовився від компромісу МОК: лише "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026
07:31  12 лютого
Комбінована атака по Дніпру: серед поранених – немовля та 4-річна дитина
08:13  12 лютого
На Київщині легковик влетів у дерево: травмувалися водій та пасажирка
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 08:23

Вбивство п'ятьох на Рівненщині: підозрюваного арештували без права застави

12 лютого 2026, 08:23
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині суд обрав запобіжний захід 72-річному уродженцю Донеччини, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох осіб

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою.

За даними слідства, підозрюваний пояснив поліцейським, що вчинив злочин через неприязні відносини із загиблими. Свою провину він визнає повністю. Правоохоронці також зазначають, що на момент скоєння злочину чоловік був тверезий.

Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив йому про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб.

Судове засідання відбулося 11 лютого у Дубенському міськрайонному суді. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Відповідно до санкції статті, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 10 лютого о 4-й ранку до поліції надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де проживають переселенці з тимчасово окупованих територій. На місці події поліцейські виявили п'ятьох загиблих – трьох жінок і двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область убивство чоловік суд арешт переселенці запобіжний захід
На Рівненщині чоловік під час застілля напав на товариша з ножем
11 лютого 2026, 15:35
Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20
На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка
09 лютого 2026, 20:20
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
РФ вночі запустила по Україні 24 "Іскандери" та понад 200 БпЛА: як відпрацювала ППО
12 лютого 2026, 09:45
Справа на 30 мільйонів: на Львівщині судитимуть контрабандиста телефонів та вейпів
12 лютого 2026, 09:36
Українські військові запустили флешмоб на підтримку скелетоніста Гераскевича
12 лютого 2026, 09:33
У Києві після нічної атаки ще майже 2600 будинків залишилися без опалення
12 лютого 2026, 09:19
Росіяни атакували велику підстанцію на Одещині: йде розбір завалів
12 лютого 2026, 09:08
Про вибори і референдум у травні
12 лютого 2026, 08:59
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали двоє людей
12 лютого 2026, 08:57
На Херсонщині чоловік підірвався на міні "пелюстка"
12 лютого 2026, 08:46
У ДСНС показали наслідки атаки російських безпілотників на Одесу
12 лютого 2026, 08:35
На Полтавщині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
12 лютого 2026, 08:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »