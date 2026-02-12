На Херсонщині через ворожі удари отримали поранення 8 людей
Впродовж 11 лютого під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 37 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 14 приватних будинків.
Також окупанти понівечили автозаправну станцію, газогін, тролейбуси, приватні гаражі та автомобілі.
Через російські удари за добу дістали поранення 8 людей.
Нагадаємо, впродовж 11 лютого російські окупанти завдали 636 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. До поліції надійшли 87 повідомлень про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури.