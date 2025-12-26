Трамп і Зеленський можуть зустрітися у Флориді наприкінці грудня – ЗМІ

Фото: Офіс Президента

Зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського може відбутися у неділю, 28 грудня

Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на неназване джерело, передає RegioNews.

Потенційним місцем зустрічі називають резиденцію Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида. Візит відбудеться "якщо все піде за планом".

Дипломатичні джерела відзначають, що наразі панує атмосфера "обережної інтриги". Оскільки основні складні питання досі залишаються невирішеними.

"Рівень конкретики вищий, ніж ми бачили раніше. Але найскладніші питання – гарантії безпеки, забезпечення дотримання та юридичні зобов'язання Росії – як і раніше залишаються невирішеними", – розповів він.

Як відомо, за даними ЗМІ, з Москви надходять сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.

Нагадаємо, цього тижня Володимир Зеленський розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни.

