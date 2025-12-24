Зеленський: війна з Росією обійшлася Україні у 800 млрд доларів

Фото: Макс Левін

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оцінює загальні втрати від війни з Росією у 800 млрд доларів

Про це інформує "Укрінформ" з посиланням на слова глави держави під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

Кошти планують залучати через різні фонди для повоєнного відновлення країни.

"800 млрд доларів – це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни. Це те, про що ми говоримо з партнерами", – зазначив президент.

За словами Зеленського, базовий проєкт документа про закінчення війни передбачає створення кількох фондів, які допоможуть:

відновити економіку України;

реконструювати пошкоджені райони та регіони;

вирішувати гуманітарні питання.

"Метою буде залучення 800 млрд дол. за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань та внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал", – додав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни.

