11:53  24 грудня
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята
11:49  24 грудня
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 12:33

Зеленський: війна з Росією обійшлася Україні у 800 млрд доларів

24 грудня 2025, 12:33
Фото: Макс Левін
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оцінює загальні втрати від війни з Росією у 800 млрд доларів

Про це інформує "Укрінформ" з посиланням на слова глави держави під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

Кошти планують залучати через різні фонди для повоєнного відновлення країни.

"800 млрд доларів – це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни. Це те, про що ми говоримо з партнерами", – зазначив президент.

За словами Зеленського, базовий проєкт документа про закінчення війни передбачає створення кількох фондів, які допоможуть:

  • відновити економіку України;
  • реконструювати пошкоджені райони та регіони;
  • вирішувати гуманітарні питання.

"Метою буде залучення 800 млрд дол. за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань та внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал", – додав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також розкрив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, Росією та Європою про закінчення війни.

Читайте також: Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє

