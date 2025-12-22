Фото: ілюстративне

Перелік захворювань, які є підставою для визнання особи непридатною до військової служби, можуть переглянути та скоротити

Про це повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова в інтерв'ю виданню "Главком", коментуючи підготовлені Міністерство оборони України зміни до чинних нормативних документів, передає RegioNews.

За її словами, йдеться про коригування переліку хвороб, які визначають придатність до служби, зокрема в межах наказу №402. Решетилова пояснила, що нинішня система військово-лікарських комісій не передбачає поглибленої діагностики, а огляд часто обмежується фіксацією очевидних симптомів. Якщо явних проявів захворювань немає, людину можуть визнати придатною до служби.

Омбудсменка наголосила, що відповідальність за наявність медичних даних значною мірою покладається на самих військовозобов'язаних. Вони мають заздалегідь подбати про те, щоб проблеми зі здоров'ям були належно задокументовані у медичних та облікових матеріалах. Без таких записів під час ВЛК захворювання можуть не врахувати.

Також Решетилова зазначила, що вимоги до стану здоров'я були суттєво знижені через нестачу особового складу. Вона підтвердила, що зміни до наказу вже підготовлені профільним департаментом Міністерства оборони, однак на якому етапі їх затвердження вони перебувають наразі, їй невідомо.

Нагадаємо, в Україні почали діяти оновлені правила бронювання військовозобов'язаних, через які окремим громадянам можуть оперативно скасовувати відстрочку від мобілізації. Водночас за цими змінами стоїть розширення переліку організацій, працівники яких отримують право на бронювання.