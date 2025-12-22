17:52  22 декабря
В Укрэнерго предупредили украинцев об отключении света 23 декабря
15:50  22 декабря
В сети показали последствия удара РФ по поезду "Харьков-Ужгород"
15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 20:03

Перечень болезней для непригодности к службе хотят сократить: что изменится

22 декабря 2025, 20:03
Фото: иллюстративное
Перечень заболеваний, являющихся основанием для признания лица непригодным к военной службе, могут пересмотреть и сократить

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию "Главком", комментируя подготовленные Министерство обороны Украины изменения в действующие нормативные документы, передает RegioNews.

По ее словам, речь идет о корректировке перечня заболеваний, которые определяют пригодность к службе, в частности в рамках приказа №402. Решетилова пояснила, что нынешняя система военно-врачебных комиссий не предусматривает углубленной диагностики, а осмотр часто ограничивается фиксацией очевидных симптомов. Если явных проявлений заболеваний нет, человека могут признать годным к службе.

Омбудсменка подчеркнула, что ответственность за наличие медицинских данных в значительной степени возлагается на самих военнообязанных. Они должны заранее позаботиться о том, чтобы проблемы со здоровьем были должным образом задокументированы в медицинских и учетных материалах. Без таких записей во время ВЛК заболевания могут не учесть.

Также Решетилова отметила, что требования к состоянию здоровья были существенно снижены из-за нехватки личного состава. Она подтвердила, что изменения в приказ уже подготовлены профильным департаментом Министерства обороны, однако на каком этапе их утверждения они находятся сейчас, ей неизвестно.

Напомним, в Украине начали действовать обновленные правила бронирования военнообязанных, из-за которых отдельным гражданам могут оперативно отменять отсрочку от мобилизации. В то же время за этими изменениями стоит расширение перечня организаций, работники которых получают право на бронирование.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
