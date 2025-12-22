Фото: иллюстративное

Перечень заболеваний, являющихся основанием для признания лица непригодным к военной службе, могут пересмотреть и сократить

Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию "Главком", комментируя подготовленные Министерство обороны Украины изменения в действующие нормативные документы, передает RegioNews.

По ее словам, речь идет о корректировке перечня заболеваний, которые определяют пригодность к службе, в частности в рамках приказа №402. Решетилова пояснила, что нынешняя система военно-врачебных комиссий не предусматривает углубленной диагностики, а осмотр часто ограничивается фиксацией очевидных симптомов. Если явных проявлений заболеваний нет, человека могут признать годным к службе.

Омбудсменка подчеркнула, что ответственность за наличие медицинских данных в значительной степени возлагается на самих военнообязанных. Они должны заранее позаботиться о том, чтобы проблемы со здоровьем были должным образом задокументированы в медицинских и учетных материалах. Без таких записей во время ВЛК заболевания могут не учесть.

Также Решетилова отметила, что требования к состоянию здоровья были существенно снижены из-за нехватки личного состава. Она подтвердила, что изменения в приказ уже подготовлены профильным департаментом Министерства обороны, однако на каком этапе их утверждения они находятся сейчас, ей неизвестно.

Напомним, в Украине начали действовать обновленные правила бронирования военнообязанных, из-за которых отдельным гражданам могут оперативно отменять отсрочку от мобилизации. В то же время за этими изменениями стоит расширение перечня организаций, работники которых получают право на бронирование.