Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "Forbes", передає RegioNews.

Повідомлення про це почали надходити українським клієнтам 22 грудня. Рахунки можна було відкрити на початку року, коли компанія розширила свою діяльність на український ринок.

Користувачі матимуть 60 днів, щоб скористатися своїми рахунками та вивести кошти. Revolut радить завантажити виписки, перевести гроші на зовнішні банківські рахунки та продати відкриті позиції у криптовалюті та металах. Після закінчення цього терміну рахунки будуть закриті, а користувачі не зможуть здійснювати карткові платежі, поповнювати рахунки або знімати готівку.

Усі невикористані кошти конвертують у євро та перекажуть на зовнішній банківський рахунок користувача. Revolut також забезпечить перерахунок коштів зі спільних рахунків і рахунків Kids & Teens на основний рахунок перед закриттям. Якщо користувач оплатив платний план і не зможе ним скористатися, компанія поверне кошти.

У Revolut зазначають, що сподіваються відновити роботу в Україні у майбутньому, якщо зміниться законодавча ситуація. Компанія наголосила, що після закриття будь-які платежі або перекази на рахунки будуть автоматично відхилені та повернуті відправникам.

