17:52  22 грудня
В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня
15:50  22 грудня
У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 18:48

Українці втратять доступ до популярного банку: рахунки закривають через законодавство

22 грудня 2025, 18:48
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Британський необанк Revolut призупиняє надання послуг користувачам в Україні через вимоги місцевого законодавства

Про це повідомляє "Forbes", передає RegioNews.

Повідомлення про це почали надходити українським клієнтам 22 грудня. Рахунки можна було відкрити на початку року, коли компанія розширила свою діяльність на український ринок.

Користувачі матимуть 60 днів, щоб скористатися своїми рахунками та вивести кошти. Revolut радить завантажити виписки, перевести гроші на зовнішні банківські рахунки та продати відкриті позиції у криптовалюті та металах. Після закінчення цього терміну рахунки будуть закриті, а користувачі не зможуть здійснювати карткові платежі, поповнювати рахунки або знімати готівку.

Усі невикористані кошти конвертують у євро та перекажуть на зовнішній банківський рахунок користувача. Revolut також забезпечить перерахунок коштів зі спільних рахунків і рахунків Kids & Teens на основний рахунок перед закриттям. Якщо користувач оплатив платний план і не зможе ним скористатися, компанія поверне кошти.

У Revolut зазначають, що сподіваються відновити роботу в Україні у майбутньому, якщо зміниться законодавча ситуація. Компанія наголосила, що після закриття будь-які платежі або перекази на рахунки будуть автоматично відхилені та повернуті відправникам.

Нагадаємо, тарифи мобільних операторів в Україні продовжують зростати. Експерти пояснюють це подорожчанням електроенергії, пального та впливом інфляції на вартість обладнання, що може відчутно вдарити по гаманцях абонентів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
банк Україна рахунок кошти закриття виведення коштів
Святкові дні під загрозою: Зеленський попередив про масовані удари по Україні
22 грудня 2025, 18:32
У Зеленського готуються до виборів під час та після війни
22 грудня 2025, 17:25
"Оптимістично налаштований": Буданов прокоментував укладання миру з РФ за планом США
22 грудня 2025, 16:39
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Перелік хвороб для непридатності до служби хочуть скоротити: що зміниться
22 грудня 2025, 20:03
На трасі Київ–Одеса авто врізалося у відбійник: двоє людей у лікарні
22 грудня 2025, 19:40
На Дніпропетровщині троє поранених після обстрілів FPV-дронами та артилерією
22 грудня 2025, 19:16
Син не слухався: на Черкащині мати побила малолітню дитину
22 грудня 2025, 18:45
Святкові дні під загрозою: Зеленський попередив про масовані удари по Україні
22 грудня 2025, 18:32
Нетверезий водій у Рівному збив жінку і її 15-річного сина: подробиці трагедії
22 грудня 2025, 18:21
При чесній мобілізації не було б сотні тисяч СЗЧ
22 грудня 2025, 18:17
На Полтавщині у вогні загинула людина
22 грудня 2025, 18:10
ЄС передав Україні теплоелектростанцію, яка забезпечить світлом мільйон українців
22 грудня 2025, 18:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »