Фото: ЧЕСНО

Про це повідомляє "Новини.LIVE", передає RegioNews.

За його словами, Росія не планує дотримуватися різдвяного перемир'я, і такі заяви влади РФ слід розглядати як потенційні залякування.

У зв'язку з цим Зеленський наголосив на необхідності посилити розвідку та звернути особливу увагу на захист критично важливих об'єктів, міст і населених пунктів. Він зазначив, що особливо уважними слід бути 23, 24 і 25 грудня, коли можливі масовані атаки.

Президент відзначив, що ситуація ускладнюється через дефіцит систем протиповітряної оборони, однак закликав військових максимально використовувати наявні ресурси для захисту громадян. Глава держави також звернувся до українців із проханням бути пильними у святкові дні, оскільки можливі удари можуть бути несподіваними і завдати шкоди цивільним об'єктам.

Раніше повідомлялося, за тиждень Росія випустила по Україні значну кількість дронів та ракет. Найбільше постраждали Одещина та південні області, а служби продовжують працювати над відновленням нормального життя населення.