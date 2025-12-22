Стало відомо, якою буде погода у січні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні на початку 2026 року очікується по-справжньому зимова погода

Про це речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила у телеефірі, відповідаючи на питання про погоду у січні, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Зараз фахівці уточнюють цю інформацію. Але вже зараз можна сказати, що загалом його початок (січня – ред.), скоріше за все, буде більш такий характерний для зимових умов", – зазначила вона.

Птуха зауважила, що наприкінці грудня спостерігаються тенденції до зниження температури.

"Сніг ми вже бачимо епізодично. І такі різкі коливання температурних показників, і зміна синоптичних процесів ведуть за собою те, що сніговий покрив у нас нерівномірно розподіляється по території України та що його характер стає епізодичним, локальним", – додала Птуха.

Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода 23 грудня та на Різдво. За даними синоптиків, найближчими днями в Україні суттєво похолодає.