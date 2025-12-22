Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
У вівторок, 23 грудня, в Україні повсюди буде вдень близько нуля. Тепліше буде лише на Закарпатті та в Криму
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, невеликий сніг завтра очікується на заході, півночі та подекуди в центрі.
На півдні та сході – без опадів.
У Києві у вівторок буде близько нуля, невеликий сніг. На Святвечір та Різдво у столиці – прояснення і морозне похолодання.
"На Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2…-9 градусів, у нічні години подекуди до -9…-12 градусів", – підсумувала вона.
Як повідомлялось, останній тиждень грудня буде по-справжньому зимовим. Місцями стовпчики термометрів опустяться до -12 градусів, також випаде сніг.
