22 грудня 2025, 15:19

Завтра в Україні очікується похолодання і сніг

22 грудня 2025, 15:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 23 грудня, в Україні повсюди буде вдень близько нуля. Тепліше буде лише на Закарпатті та в Криму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, невеликий сніг завтра очікується на заході, півночі та подекуди в центрі.

На півдні та сході – без опадів.

У Києві у вівторок буде близько нуля, невеликий сніг. На Святвечір та Різдво у столиці – прояснення і морозне похолодання.

"На Святвечір та на Різдво очікується похолодання до -2…-9 градусів, у нічні години подекуди до -9…-12 градусів", – підсумувала вона.

Як повідомлялось, останній тиждень грудня буде по-справжньому зимовим. Місцями стовпчики термометрів опустяться до -12 градусів, також випаде сніг.

