Краматорськ під авіаударом РФ: загинула пенсіонерка, ще троє поранені

Фото: ДСНС Донеччини

У неділю, 8 лютого, о 05:00 російська армія скинула авіабомбу "ФАБ-250" з УМПК на Краматорськ

Про це повідомила пресслужба ДСНС та Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що засіб ураження поцілив поруч із багатоквартирним житловим будинком.

Внаслідок атаки загинула 77-річна пенсіонерка, ще троє чоловіків віком 40, 46 та 48 років отримали осколкові поранення, мінно-вибухову травму, контузію та різані рани. Постраждалим надано медичну допомогу.

На місці влучання пошкоджено 11 багатоквартирних будинків та автомобілі. Надзвичайники ліквідували пожежі на площі 250 кв. м та допомагали мешканцям вибратися з пастки, відчиняючи деформовані вибухом вхідні двері.

Також рятувальники залучалися до ліквідації пожежі житлового будинку у Дружківці, однак через загрозу повторного обстрілу роботи довелося призупинити.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. Обійшлося без постраждалих.