Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
У понеділок, 22 грудня, в Україні очікується без опадів, лише вдень на північному сході країни місцями невеликий дощ та мокрий сніг
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
У більшості західних, центральних та південних областей вночі та вранці туман.
Вітер: північно-західний, 3-8 м/с. Вночі: від 2° тепла до 3° морозу, вдень: 0-5° тепла
На Закарпатті та півдні країни: вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.
Київ: без опадів, вітер північно-західний 3-8 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, останній тиждень грудня буде по-справжньому зимовим. Місцями стовпчики термометрів опустяться до 12 градусів морозу, також випаде сніг на Різдво та Новий рік
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Відома блогерка два роки таємно служила в ЗСУ: подробиці
21 грудня 2025, 18:52Українська школярка стала жертвою цькування у Варшаві: МЗС вимагає реакції
21 грудня 2025, 17:51На Львівщині мікроавтобус збив жінку на пішохідному переході
21 грудня 2025, 17:24Журналісти знайшли Тимура Міндіча в Ізраїлі – УП
21 грудня 2025, 16:57Ворог на Сумщині: бої у Грабовському, у Рясному російських військ немає – ЗСУ
21 грудня 2025, 16:25У Рівному в матері забрали немовля через антисанітарні умови та неналежний догляд
21 грудня 2025, 15:58Зеленський розповів, скільки дронів та ракет РФ випустила по Україні за тиждень
21 грудня 2025, 15:36У Луцьку чоловік ударив поліцейського під час змагань: рішення суду
21 грудня 2025, 15:15Вибух після падіння "шахеда" на Рівненщині: пошкоджено автівки та цивільні об'єкти
21 грудня 2025, 14:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі блоги »